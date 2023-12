Frase do dia

“Eu, às vezes, fico muito puto da vida. Estou falando a palavra puto de verdade. Eu fico puto da vida com as pessoas que atacam ela [Janja] pela internet. Eu fico puto, porque eu nunca falei da mulher de um presidente, da mulher de um deputado, da mulher de um vereador. Eu acho que é uma canalhice a pessoa que faz isso. Eu fico puto por ela” (Lula, presidente da República, sobre os ataques na internet contra a primeira-dama – assim como as invasões recentes nas contas dela nas redes sociais)