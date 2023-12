“Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil [como ministro do Supremo]. Porque vossas excelências são delegatários da soberania popular e, independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito” (Flávio Dino, ministro da Justiça, na durante a sabatina que o aprovou como magistrado do STF)