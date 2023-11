Frase do dia

“Os brasileiros responderam à sua crise democrática melhor que os americanos. Particularmente a direita brasileira teve uma resposta mais saudável à crise democrática de Jair Bolsonaro do que a direita americana” (Steven Levitsky, cientista político, sobre o período em que o líder da extrema-direita brasileira esteve no poder. O professor de Harvard deu entrevista ao jornalista Paulo Celso Pereira e é um dos autores do best seller “Como as democracias morrem”, escrito após a chegada de Donald Trump ao poder)