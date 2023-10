31 out 2023, 07h55

“O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto estiver no cargo. E não é por pressão do mercado financeiro, não é porque sou ortodoxo, mas porque acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa olhar para as contas públicas” (Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em sua primeira aparição pública após ser desautorizado pelo presidente Lula)