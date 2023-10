Atualizado em 21 out 2023, 11h30 - Publicado em 21 out 2023, 10h00

“O presidente Lula, hoje, decidiu por vetar o marco temporal, respeitando integralmente a Constituição brasileira, inclusive as decisões recentes do STF sobre constitucionalidade. Sobram alguns artigos que tem coerência com a política indigenista brasileira” (Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, tornando pública a decisão do presidente de vetar tudo do projeto que tinha a ver com o marco temporal, exatamente como adiantou a coluna)