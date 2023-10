Frase do dia

Atualizado em 7 out 2023, 10h51 - Publicado em 7 out 2023, 10h00

“Querem me processar por fazer live no Alvorada. O Alvorada foi minha casa enquanto eu era presidente. O atual mandatário faz live lá, uma diferença enorme, né? Ele fala para os passarinhos. Eu falo para multidões. Não sei o que vai acontecer. O TSE é um julgamento muito político, de esquerda, que tem acontecido lá. Isso é ruim para a democracia” (Jair Bolsonaro, ex-presidente, sobre o julgamento no TSE marcado para a próxima terça, 10, e que avaliará se houve ilegalidade em suas lives durante as eleições no Palácio da Alvorada)