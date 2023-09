Frase do dia

“A democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo” (Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo, ao tomar posse como chefe do poder judiciário. O magistrado afirmou que a mais alta corte do país está longe de ter “consensos plenos”, mas que os 11 ministros estiveram “sempre juntos, em sólida unidade, na defesa da democracia”)