“O critério não será mais esse [gênero ou raça]. Eu estou muito tranquilo, eu vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e as expectativas do Brasil. Uma pessoa que tenha respeito com a sociedade brasileira, uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa” (Lula, presidente da República, ao dizer que não levará em conta o sexo ou a cor da pele para escolher o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal)