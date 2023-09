“Pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a tantas outras decisões exaradas pelo STF, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país” (Dias Toffoli, ministro do Supremo, ao anular todas as provas da delação da Odebrecht na Lava Jato)