“Não aceitem o retrocesso desse desgoverno. Estão querendo apagar o legado [do governo Bolsonaro]. Estejam atentos a mentiras” (Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, em discurso ao lado do marido e com ar de candidata em evento do PL Mulher. Ela ainda deu à gestão petista o apelido mais usado para definir o governo Jair Bolsonaro)