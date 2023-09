“A gente fica feliz que as projeções do início do ano feitas pelo Ministério da Fazenda estejam sendo superadas e o crescimento do PIB esse ano deve atingir a marca de 3%. Isso dá força para a agenda econômica” (Fernando Haddad, ministro da Fazenda, comemorando o anúncio do crescimento do PIB em 0,9% no segundo trimestre, elevando as estimativas anuais para 3% – uma surpresa para a economia brasileira)