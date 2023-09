Frase do dia

“Tendo conhecimento agora das sequências dos fatos, também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do Plano Escudo, seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações” (Gonçalves Dias, general e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, reconhecendo, em depoimento à CPI do 8 de Janeiro, que poderia ter feito mais no dia da tentativa de golpe por bolsonaristas)