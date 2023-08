“Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro“ (Tomás Paiva, comandante do Exército, na cerimônia de comemoração do Dia do Soldado. O general fez afirmação diante de Alexandre de Moraes, o ministro do supremo que está à frente de várias investigações de militares que assessoravam Jair Bolsonaro)