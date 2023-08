Frase do dia

“[Isolar o bolsonarismo radical] é estratégico para o governo, para a democracia e para o país. […] No futuro, as pessoas vão ter um profundo constrangimento, vergonha, quando lembrar que alguém da sua família era bolsonarista” (Paulo Pimenta, ministro da secretaria especial de comunicação, em entrevista ao jornalista Fábio Murakawa. Para o petista, a aliança com o centrão é importante para afastar a direita liberal da extrema-direita que participou do 8 de janeiro)