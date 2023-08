“Parem com esse negócio de prisão. Parecem aqueles caras que amam viver a síndrome de Estocolmo” (Carlos Bolsonaro, vereador, escrevendo aos seguidores do pai – Jair Bolsonaro – nas redes sociais. O filho Zero Dois demonstra acreditar que, se parar de falar no assunto, o problema vai desaparecer. Só que não…)