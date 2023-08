Frase do dia

“Encaro com naturalidade a ampliação da participação de outros partidos que não estiveram com Lula na campanha. […] O que não é natural é que retire dos espaços aliados que estiveram com ele desde o primeiro momento, como o PSB, que sustentou a candidatura de Lula desde o começo. Se isso acontecer, é um sinal ruim para a política” (Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, dando um importante recado a Lula sobre a reforma ministerial, que, ao que tudo indica, vai retirar poder do PSB e entregar ao centrão. A declaração foi dada em entrevista à jornalista Julia Noia)

