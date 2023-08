Frase do dia

“A fase da mentira acabou. O momento de um presidente que não gostava de governador, que não gostava de prefeito, que não gostava do povo, que não gostava de sindicalista, não gostava de preto, não gostava de quilombola, não gostava de índio, acabou” (Lula, presidente da República, marcando a diferença entre ele e o antecessor, já que fazia o discurso ao lado do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, antigo aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro. O petista e o prefeito Eduardo Paes andam fazendo acenos ao chefe do executivo estadual)

