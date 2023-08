Frase do dia

“Vocês vão ter a notícia de que a PF prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Se eu tivesse medo, não tinha nascido. Se eu tivesse medo, não seria presidente da República. Aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late, não morde” (Lula, presidente da República, comentando as recentes ameaças de mortes sofridas e pedindo que a política seja feita “sem ódio, sem mentira e sem provocação”. No mesmo discurso, o petista chamou Bolsonaro de genocida)