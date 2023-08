“O branco precisa estar com 80% a mais de maconha do que o preto e pardo para ser considerado traficante. Para um analfabeto, por volta de 18 anos, preto ou pardo, a chance de ele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é muito grande” (Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, tratando de uma triste realidade social brasileira ao votar pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal)

