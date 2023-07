Frase do dia

“Temos outros desafios com a chamada margem equatorial, que pega desde o norte do Amapá até a bacia do Rio Grande do Norte, com investimentos, pesquisas que a Petrobras vai manter e vai intensificar porque ali, acena-se com a possibilidade de ser um novo grande reservatório e gás e óleo para o Brasil” (Rui Costa, ministro da Casa Civil, defendendo a exploração do petróleo na chamada margem equatorial – ou seja, na costa da Amazônia – que já rendeu uma crise com Marina Silva meses atrás)

Siga