“Há um avanço, mudança de patamar da investigação. Ela se conclui no patamar da execução, e há elementos para um outro patamar, que seria investigação dos mandantes do crime” (Flavio Dino, ministro da Justiça, dizendo que as investigações podem chegar aos mandantes do brutal assassinato de Marielle Franco, após as revelações do ex-policial militar Élcio Queiroz em delação premiada)

