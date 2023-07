“Na medida em que uma força política está sentada na Esplanada, penso que aumenta o comprometimento dela com os resultados do governo” (Flávio Dino, ministro da Justiça, sobre a aliança de Lula com o centrão. A declaração, dada ao jornalista Sérgio Roxo, bate de frente com a afirmação de Carlos Siqueira, presidente do seu partido, o PSB: “discordo completamente da ideia de se fazer um acordo através de ministério com o centrão”)