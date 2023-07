Frase do dia

“É certo que onde faltar a democracia não há Justiça que mereça o nome” (Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ao assumir a presidência da corte, em 1995. O magistrado – que teve longa e admirável trajetória como advogado – faleceu neste domingo, 2. À coluna, Sepúlveda Pertence – o jurista que todos respeitaram em Brasília – disse estar “muito preocupado com a democracia brasileira”. O ano era 2021 e Jair Bolsonaro estava no poder atacando as instituições, incluindo o STF, que ele serviu de forma exemplar)

