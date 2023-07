Frase do dia

“A Justiça é cega, mas não é tola. Não podemos e insisti à época, não podemos criar um precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu, só que todos escondem a cabeça embaixo da terra. Não podemos aqui confundir a neutralidade da Justiça, o que tradicionalmente se configura com a fala a Justiça é cega, com a tolice. A Justiça Eleitoral não é tola” (Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao decretar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por oito anos, cassando os direitos políticos do ex-presidente e líder da extrema-direita)