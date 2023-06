Frase do dia

“Você ganha uma eleição e, depois, precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se consegue aprovar alguma coisa. A gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo. E aí, você não tem que procurar amigo. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente” (Lula, presidente da República, após sofrer derrotas no Congresso e conseguir aprovar – apenas no prazo limite – a PEC da reorganização dos ministérios. E não exatamente como o petista gostaria…)