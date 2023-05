“Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove” (Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, respondendo a inação do cartola Javier Tebas Medrano, presidente da La Liga, o campeonato de futebol mais assistido no mundo)