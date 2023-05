“As regras do jogo são essas, vai vir um diretor ou mais de um diretor que têm opiniões diferentes. O que precisamos melhorar no Brasil é saber conviver com as regras ao invés de mudar as regras” (Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, dando lição de moral em entrevista à CNN. Trata-se da mesma pessoa que deu voto explícito em Bolsonaro, o presidente que quis mudar a maior das regras: a ordem constitucional)