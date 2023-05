“O Freire [Gomes, do Batalhão de Operações Especiais do Exército] não vai. Você não vai esperar dele que ele tome à frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem” (Coronel Elcio Franco, ex-assessor especial da Casa Civil e ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, tramando um golpe de Estado com o ex-major do Exército Ailton Barros, amigo de Jair Bolsonaro)