“Não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à versão de que o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro pudesse ter comandado relevante operação criminosa, destinada diretamente ao então mandatário e sua filha, sem, no mínimo, conhecimento e aquiescência daquele” (Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, respondendo a Procuradoria-Geral da República, que, sob Augusto Aras, já tentou inocentar o ex-presidente no caso da fraude no cartão de vacina)