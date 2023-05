“Precisamos acabar com o faroeste digital. Estas empresas querem o faroeste cibernético no Brasil e este faroeste digital, este faroeste cibernético, mata. A legislação que está sendo debatida no Brasil é fortemente inspirada em práticas internacionais. E não há nenhum registro de que a internet acabou nesses países” (Flávio Dino, ministro da Justiça, em importante declaração contra as big techs, como Google, Twitter e Facebook)