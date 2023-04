“CPI é por conta do Congresso Nacional. Ele decide quando ele quiser decidir. Faça a hora que quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara. Os deputados decidem” (Lula, presidente da República, sobre a CPMI do 8 de janeiro – a mesma que a oposição tenta criar uma narrativa mentirosa contra o governo)