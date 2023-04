“Não consigo crer e não acredito que o Gonçalves Dias tenha agido macomunado ou de conluio com criminosos. Há uma tentativa vil e criminosa de absolver os terroristas e condenar as vítimas. Isso que está em curso no Brasil” (Flávio Dino, ministro da Justiça, defendendo o general que deixou o governo Lula após ser visto abrindo portas para terroristas no fatídico 8 de janeiro, dia da infâmia)