“Hoje foi dia do Exército brasileiro. E todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado com os militares neste país por conta de tudo que aconteceu. E eu fiquei à noite pensando: ‘Vou ou não vou?’. Tomei a decisão de ir. E acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar: ‘eu não guardo rancor’” (Lula, presidente da República, após participar da comemoração dos 375 anos do Exército)