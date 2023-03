“Eu não vou falar, porque acho que é mais uma armação do Moro. Eu quero ser cauteloso […] Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Acho que é mais uma armação, e se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo como está mentindo” (Lula, presidente da República, errando na comunicação após a descoberta de um plano criminoso do PCC que queria tirar a vida do ex-juiz, hoje senador)