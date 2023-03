“É vil, leviana e descabida qualquer vinculação desses eventos com a política brasileira. Eu fico espantado com o nível de mau-caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria, tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo” (Flávio Dino, ministro da Justiça, indignado com a tentativa de políticos de direita de ligar frase infeliz de Lula com os planos que atentavam contra a vida de Sérgio Moro)