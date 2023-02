Frase do dia

“Antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país” (Gleisi Hoffmann, presidente do PT, “fritando” o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem cabe a decisão de reonerar o consumo da gasolina. Depois dessa declaração de Gleisi, vários outros nomes do partido seguiram a mesma linha de raciocínio)