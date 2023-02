Frase do dia

“Queria mostrar uma cena que há muito tempo vocês não viam no Brasil: um governador, um presidente e um prefeito sentados numa mesa, ou na frente do microfone, em função de uma coisa comum e que atinge a todos nós. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter” (Lula, presidente da República, tratando das terríveis chuvas no litoral norte de São Paulo ao lado de um bolsonarista – Tarcísio de Freitas – e de um tucano – Felipe Augusto)