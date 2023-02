Frase do dia

“Vamos reunir todos os níveis de governo e, com a solidariedade da sociedade, atender feridos, buscar desaparecidos, restabelecer as rodovias, ligações de energia e telecomunicações na região. Meus sentimentos às famílias que perderam pessoas queridas nesta tragédia” (Lula, presidente da República, interrompendo o descanso do Carnaval para ajudar as vítimas das chuvas no litoral de São Paulo e marcando uma reunião com o governador do Estado, que é seu adversário político. Ou seja, se portando como um presidente da República deve se portar, e não como Bolsonaro, o antecessor que, em situação semelhante, continuou se exibindo em um jet sky)