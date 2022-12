“Tive uma boa conversa com o Lula sobre os rumos da política socioambiental do país. Esclareço que no encontro não tratamos sobre convite para assumir a autoridade climática, que defendo ser um cargo técnico vinculado ao Ministério do Meio Ambiente” (Marina Silva, deputada federal eleita, afastando as notícias de que aceitaria o convite para assumir um órgão que ainda será criado. E, indiretamente, dizendo que o interesse continua sendo a pasta no primeiro escalão)