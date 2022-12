“A gente não cuida do pobre se a gente ficar olhando dados estatísticos, se a gente ficar olhando política fiscal do governo, se a gente ficar olhando o orçamento da Prefeitura. Sempre haverá prioridades mais importantes que os pobres” (Lula, presidente eleito, em nova declaração sobre incluir os mais necessitados no orçamento, mas que será vista com olho torto pelo mercado)