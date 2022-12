“É preciso ter inteligência emocional na vida pública. Também discordo que Lula virou refém do centrão. Ele está em busca de uma tranquilidade que o PT não teve no governo de Dilma Rousseff. A derrota na eleição da Câmara para Eduardo Cunha em 2015 custou muito caro. Não faria sentido o PT gastar energia com Arthur Lira” (Gilberto Kassab, presidente do PSD, sobre o apoio de Lula à reeleição de Lira na Câmara)