Frase do dia

“As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro, quanto no segundo turno das eleições. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 horas” (Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mandando Valdemar Costa Neto incluir no questionamento feito às urnas também o primeiro turno, no qual o PL, seu partido, elegeu 100 deputados)