Frase do dia

“Eu não enxergo dentro da Câmara e do Senado essa coisa do centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar” (Lula, presidente eleito, após visitas aos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo. Com elas, o petista confirmou a busca pela pacificação institucional do país, que a coluna havia adiantado)