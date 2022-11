“Esse negócio do Lula estar doente, não tá, infelizmente. Infelizmente é mentira” (General Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, mostrando mais uma vez o lado sórdido do governo Jair Bolsonaro. O militar da reserva ainda chamou o presidente eleito de “cachaceiro” ao sair do Palácio do Alvorada)