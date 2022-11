Frase do dia

“Devo te dizer que esperava impaciente esse momento, para que possamos relançar uma parceria estratégica à altura da nossa história e dos desafios que nos aguardam” (Emmanuel Mácron, presidente da França, felicitando Lula por sua vitória nas urnas. A conversa é um reflexo de como o mundo, dos Estados Unidos à China, recebeu a notícia da vitória do petista. Lula passou o dia falando com vários líderes mundiais, e todos se mostraram entusiasmados e ansiosos para retomar a relação com o Brasil, que virou pária no governo Bolsonaro)