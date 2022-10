“Queridos brasileiros: sou um, entre tantos milhões, daquela parte do mundo que cresceu de olhos postos no Brasil, como num farol. Venho dizer-vos que podem contar com a força do nosso amor e da nossa fé. Venho pedir-vos que não se esqueçam de nós. Não é apenas o destino que está em jogo. É a possibilidade de o Brasil ajudar o mundo a construir um futuro melhor” (José Eduardo Agualusa, escritor angolano, em uma “Carta aos Brasileiros” para o dia das eleições)