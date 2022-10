Atualizado em 27 out 2022, 09h21 - Publicado em 27 out 2022, 07h59

“Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência” (Papa Francisco, líder da Igreja Católica, que tem acompanhado com preocupação a eleição brasileira. O Santo Padre sinaliza que tem lado na disputa do dia 30)