Frase do dia

“Toda Arca de Noé tem um pica-pau tentando furar o chão para afundar o barco. Aqui no ministério também tem sempre um petista com uma picareta na mão, vazando estudo que já foi abandonado. O picareta não [desiste] nunca, eles tentaram isso durante a pandemia, não respeitam nem a doença” (Paulo Guedes, ministro da Economia, negando autoria de estudos para achatar o salário mínimo do trabalhador e retirar do Imposto de Renda a dedução de gastos com saúde e educação. Mas o estrago já está feito porque a existência dos documentos são irrefutáveis e foram vazados por sua própria equipe)