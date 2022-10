23 out 2022, 09h48

“Prestem atenção! Duas mulheres, uma da Amazônia, outra do Mato Grosso. Uma mulher católica, uma mulher evangélica. Uma mulher branca, uma mulher preta. Isso não nos separa, isso nos une, e é o Brasil unido que nós queremos ver, e, se Deus quiser, eleger Lula presidente” (Marina Silva, deputada federal eleita, ao lado de Simone Tebet, demonstrando mais uma vez a dimensão da aliança do petista no segundo turno das eleições presidenciais)