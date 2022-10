21 out 2022, 10h23

“Todos sabemos que a partir do 2º turno houve uma proliferação não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade desse discurso de ódio, que sabemos que não leva a nada, mas a uma corrosão da democracia. Por isso precisamos de um tratamento mais célere” (Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, justificando a decisão da corte que ampliou o cerco contra as fake news)